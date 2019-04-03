Барнаул, 3 апреля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Информацию о том, что в каждом третьем регионе России в 2018 году произошёл рост смертности, не стоит фетишизировать, считает алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM сказанное в Госдуме замглавы правительства РФ Татьяной Голиковой, он пояснил:

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«К сожалению, один показатель смертности чрезвычайно малоинформативен и зависит от многих факторов, например от половозрастной структуры населения, заболеваемости и еще сотни факторов. Поэтому не стоит его фетишизировать, но он лишь должен повлечь более детальное изучение структуры смертности.

Кроме этого, играет значение даже методика регистрации смерти, так как смерть регистрируется в месте смерти, и поэтому погибшие в автоаварии попадут в статистику там, где авария. А больной, прибывший на лечение в Барнаул или другой центр и умерший, попадет в статистику этого центра. Поэтому смертность — лишь исходный показатель для начала анализа ситуации. Рафинированный показатель смертности имеет смысл рассматривать только при анализе демографии: смертность/рождаемость».

Напомним, о росте смертности в 32 регионах России за 2018 год заявила 3 апреля в Госдуме РФ замглавы правительства РФ Татьяна Голикова. Вместе с тем, по её словам, ресурс для снижения смертности в регионах имеется.