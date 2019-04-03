Клайпеда, Литва, 3 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Житель Клайпеды Роман Шешель сегодня, 3 апреля, осуждён на семь лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России». Приговор вынесен Клайпедским окружным судом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюрьма

Шешеля обвиняют в том, что он передавал российским спецслужбам информацию о порте Клайпеды, инфраструктуре СПГ-терминала Klaipedos nafta, прибывающих судах НАТО, выгрузке военной техники, которая в открытую следовала через Клайпеду на полигоны для дальнейших учений.

Читайте также: В Литве в суд передано дело о шпионаже из открытых источников

Обвинение не скрывало, что речь идёт о данных из открытых источников, но на вине настаивало из-за якобы имеющихся доказательств, что они собирались целенаправленно для представителей российских спецслужб.

Читайте также: Шпиономания в Литве: за фотографирование улиц — восемь лет тюрьмы

Подсудимый свою вину не признал. Это первое подобное дело в Литве, где речь не идёт о секретной информации, а об открытой: инфраструктура порта Клайпеды, информация о терминале сжиженного газа, его фотографии, выполненные из открытых мест, информация в СМИ, интернете и других открытых источниках, передвижение бронетехники НАТО по улицам города и так далее. Всё это, по версии прокуратуры, подозреваемый собирал, классифицировал и передавал российским спецслужбам за вознаграждение.

Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.