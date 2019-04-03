Москва, 3 апреля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Москва готова обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

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Путин и Нетаньяху обсудили контакты по военной линии

Официальный представитель Кремля отметил, что если израильский премьер-министр привезёт на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным какой-то план по САР, он обязательно будет рассмотрен.

«Если господин Нетаньяху привезет какой-то оформленный план, то безусловно он будет рассмотрен и обсуждён», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Россию с рабочим визитом. В Москве он проведёт краткие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. 1 апреля состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого стороны обсудили военное сотрудничество между Россией и Израилем, контакты по военной линии, а также ситуацию на Ближнем Востоке в целом.

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Напомним, 26 марта в западной прессе появились сообщения о том, что премьер-министр Израиля передал президенту России Владимиру Путину и главе Белого дома Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии, который предполагает уход сил Ирана из Сирии. В Кремле эту информацию не подтвердили. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, во время февральского визита Нетаньяху в Россию подобных документов израильская сторона не передавала.