Рюссельсхайм, Германия, 3 апреля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Фотошпионы засняли тестирование хэтчбека Astra нового поколения в Германии. Снимки нового авто опубликовало издание Motor1.

Motor1 Opel Astra

Судя по фотоснимкам, тестируется, скорее всего, модель не топовая. Об этом можно судить по галогеновым фарам. На топовых версиях авто будут светодиодные фары.

Ожидается, что под капотом новинки будет 1,2-литровый турбодвигатель Peugeot THP и 1,5-литровый дизельный мотор BlueHDi. Ранее они уже были внедрены в ряде моделей Peugeot и Citroen.

Ориентировочная дата мировой премьеры Opel Astra — конец 2019 года.

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