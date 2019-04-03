Москва, 3 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о мерах по борьбе с недобросовестными кредиторами и их способами взыскания вызвало большой резонанс в финансовых кругах, так как последствия подобных решений могут существенно сказаться в первую очередь на профессиональном рынке, на игроках, которые находятся в реестре и ведут свою деятельность строго в рамках действующего законодательства, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«Говоря о борьбе с «чёрными коллекторами» и предложением ввести уголовную ответственность за нарушения в случае, если действия по взысканию просроченной задолженности осуществлялись с нарушениями Уголовного кодекса РФ (угрозы, унижения, порча имущества и т.п.), стоит отметить, что на данном этапе необходимо всего лишь эффективное преследование и неотвратимость наказания в соответствии с уже существующими нормами в рамках УК РФ, 230-ФЗ и других актов. Важно понимать, что введение еще одного закона не исправит неисполнение предыдущего закона, а лишь станет новым обременением», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, на любом рынке есть те, кто дорожит своей репутацией, и те, кто ради краткосрочной прибыли готовы не обращать внимание на требования действующих законов. Поэтому при принятии любого решения важно учесть и принять к сведению интересы всех сторон: дать рынку возможность расти и развиваться и одновременно с этим обезопасить заемщиков от неправомерных практик. За счёт введения уголовной ответственности не скоро удастся увеличить количество участников профессионального рынка, дорожащих своей репутацией.

«Безусловно, данная инициатива вызвана исключительно благими намерениями, но она будет работать, только если каждый будет знать, что наказание неизбежно и понимать, что на рынке одинаковые права, обязанности и ответственность», — отметил Мехтиев.

Если кредитор или коллекторское агентство нарушает существующее законодательство, то не нужно ссылаться на то, что регулятор не комментирует деятельность поднадзорных в рамках пруденциального надзора, так как это может нарушить их финансовую устойчивость, необходимо использовать все возможности поведенческого надзора.

«Важно понять, что потребителю все равно, кто ему звонит — МФО, коллектор или банк, но он должен понимать, что закон его защитит, несмотря на то, кто его нарушил, и его жизни ничто не угрожает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, внести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями (МФО) займов под залог жилья предложило руководство Банка России. Соответствующие меры обозначила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

Читайте также: Банк России намерен запретить МФО выдавать займы под залог жилья