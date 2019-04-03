Москва, 3 апреля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов исключил возможность лидерства в партии директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Съезд КПРФ

Зюганов отказался назвать имя своего возможного преемника в партии, сославшись на то, что такие решения в КПРФ принимаются коллегиально. Вместе с тем в списке претендентов на главную должность в партии не может оказаться Грудинин.

«Павел Николаевич не является членом КПРФ, а двоеженство в партии у нас запрещено», — пояснил Зюганов.

Как сообщалось ранее, Ирина Грудинина в настоящее время пытается через суд получить права на часть совместно нажитого имущества. Она в том числе требует передать ей долю в белизском офшоре Bontro Ltd., причастность к которому долгое время отрицал Павел Грудинин.

Опасаясь возможного давления со стороны экс-супруга, Ирина Грудинина написала заявление в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ей охрану. Заявление было удовлетворено.

Ранее в интервью ИА REGNUM политконсультант Виктор Потуремский заявил, что «истории с офшором и со скандальным разделом имущества после расторжения брака не ложатся в образ политика, а тем более — политика-коммуниста». По его мнению, такие скандалы противоречат попыткам позиционировать Грудинина как новое лицо в партии.

Владение иностранными счетами и офшором в Белизе уже помешали Грудинину получить мандат депутата Государственной думы РФ. Центризбирком отказался передать ему место скончавшегося Жореса Алфёрова, ссылаясь на то, что зарубежные активы несовместимы со статусом депутата Госдумы, даже если таковые имелись только в период его регистрации кандидатом. Кроме того, президиум ЦК КПРФ, принимая решение о передаче мандата Грудинину, нарушил очередность кандидатов в списке.

КПРФ пыталась обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, однако исковое заявление партии было отклонено.