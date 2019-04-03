Владимир, 3 апреля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Администрация Владимирской области будет добиваться отмены решения мэрии Владимира о застройке парка «Дружба», через который проходит лыжная трасса имени Алексея Прокуророва. Об этом сообщил «ПроВладимир» со ссылкой на пресс-секретаря губернатор Ольгу Петрову.

Марина Каширская ИА REGNUM Горнолыжная трасса

Ранее к губернатор Владимиру Сипягину во время прямой трансляции обратился спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, возмущённый тем, что на месте трассы собираются возвести многоэтажки.

«Трасса Прокуророва — это всенародное достояние! Памяти нашего прославленного лыжника, гения земли русской и владимирской земли! Господин Сипягин, губернатор! Вы что там делаете? Жилищная проблема — это очень важно, но что теперь — застроим все парки что ли? А где на лыжах будут кататься наши дети?» — заявил ведущий.

В администрации региона отметили, что претензии Губерниев предъявил не по адресу и решение принимали городские чиновники. Ведущий ответил, что о проблемах с владимирской трассы узнал непосредственно от людей, которые катались на ней, и что он ждёт от губернатора Сипягина «единственно правильного решения». А тем, кто обвинил его в проплаченном выступлении, Губерниев предложил пройти «в сад».

В итоге областная администрация всё же займётся этой проблемой.

«Губернатор примет все возможные меры, чтобы не допустить ликвидации городом лыжни Прокуророва. Область в 2019 году включилась в реализацию нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Глава региона будет жестко реагировать на факт невыполнения майского указа президента. По поручению губернатора департамент спорта прорабатывает вопрос об организации освещения на всей протяженности лыжной трассы за счет внебюджетных средств», — цитирует издание слова Ольги Петровой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Губерниев назвал трассу Прокуророва народным достоянием и обвинил владимирских чиновников в том, что застройка парков оставит детей без возможности кататься на лыжах.

Эту проблему в регионе обсуждают с 15 марта, когда был обнародован новый Генплан и стало ясно, что парк «Дружба» и находящаяся в нём трасса попадает в зону застройки. В защиту парка создана петиция, которая собрала более двух тысяч подписей.