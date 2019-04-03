Ярославль, 3 апреля, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Владелец одного из крупнейших рекламных агентств Ярославля Дмитрий Кузьмин обратился к президенту России Владимиру Путину и бизнес-омбудсмену Борису Титову с жалобой на действия чиновников правительства Ярославской области. Копия письма поступила в редакцию ИА REGNUM.

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В своём обращении Дмитрий Кузьмин поясняет, что рынок наружной рекламы в Ярославле и области формировался в течение долгих лет и до последнего времени был чётко регламентирован законом и нормативными актами. Прозрачные условия деятельности всех участников рынка обеспечивали максимальную конкуренцию и, как следствие, минимально возможные цены на рекламные услуги. Что в свою очередь способствовало развитию предпринимательства и торговли в регионе. Стабильно работающие рекламные агентства обеспечивают рабочие места жителям Ярославля и области, являются источником существенных поступлений в бюджет.

Однако 1 января 2018 года полномочия в сфере рекламы были переданы муниципалитетами на уровень правительства Ярославской области, а непосредственным регулированием стал заниматься Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО).

По мнению Кузьмина, с этого момента началось планомерное разрушение рынка наружной рекламы, выдавливание с него мелких игроков, удаление с рынка частных рекламных мест, перераспределение рынка в пользу одних крупных игроков за счет других. Доказательством этого, в частности, являются внесённые ДИЗО изменения в Схему размещения рекламных конструкций. Это регламентирующий документ не проходил положенного законом предварительного согласования и антикоррупционной экспертизы. Новая Схема сформирована исключительно по воле чиновников, которые по своему усмотрению какие-то рекламные места в неё включали, а какие-то исключали. В Схему не попали даже те рекламные конструкции, на которые ранее были выданы разрешения органами местного самоуправления.

Дмитрий Кузьмин утверждает, что работа комиссии по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций создаёт лишь видимость некой законности при выдаче разрешений. Фактическое решение в каждом случае принимает руководство ДИЗО.

«Комиссия собирается формально, Протокол этой комиссии представляет собой пустую, ничем не мотивированную «бумажку». Четких критериев, в том числе нормативных, при выдаче или отказе в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не существует. Сделано это было руководством ДИЗО намеренно. Для ликвидации неугодных и для лоббирования интересов «нужных» рекламных агентств чиновники ДИЗО активно используют механизм несоответствия «внешнему архитектурному облику сложившейся застройки», без каких-либо критериев, без заключения органа компетентного в данной сфере», — говорится в письме.

Кузьмин полагает, что действия чиновников не случайны, разрушение рынка наружной рекламы в Ярославле происходит в интересах нового игрока. К такому выводу он приходит, анализируя планы чиновников по изменению конкурсных процедур.

В 2015—2017 годах торги за право размещения рекламных конструкций на муниципальных местах проводились местными властями по принципу 1 лот — 1 конструкция. Иногда организаторы прибегали к формированию укрупненных лотов — до 10 конструкций в одном лоте. Опыт показал эффективность такой системы торгов. Продавая по 1 конструкции, можно выручить в бюджет до 3.5 млн. рублей за такой лот. В настоящее время ДИЗО дополнило схему рекламных конструкций ещё 100 новыми местами, максимально востребованными рекламодателями с точки зрения своего местоположения в городской среде.

«По имеющейся у меня информации, ДИЗО планирует продать все эти места с аукциона (или, что еще хуже, через конкурс) одним лотом. Если это произойдет, местные предприниматели не смогут даже теоретически бороться за победу в этом лоте, поскольку стоимость участия будет неподъемна (залог за участие в торгах будет порядка 10−15 млн. руб., стартовая цена самого лота — в районе 20−30 млн руб., ежегодная оплата в местный бюджет (т.н. называемые «местовые») около 10−15 млн, которые нужно заплатить авансом за следующий год работы. Итого получаем около 60 млн руб. + стоимость изготовления 100 конструкций, их монтаж, и подключение к сетям электроснабжения, это еще миллионов 10−20. Итого стоимость такого лота составит 70−80 млн. рублей.)», — пишет Дмитрий Кузьмин.

Местным рекламным агентствам будет сложно аккумулировать столь существенные денежные средства, даже если на аукцион будет выставлено каждое место по отдельности, но торги пройдут одновременно или в короткий промежуток времени.

Дмитрий Кузьмин предполагает, что таким образом областные чиновники готовят «почву» для вхождения на ярославский рынок наружной рекламы крупного иногороднего оператора.

Ответственными за противоправные действия, по мнению Кузьмина, являются директор ДИЗО Максим Фролов и его заместитель Леонид Золотов. При этом автор письма отмечает, что структура ДИЗО подчинена профильному заместителю губернатора Ярославской области Роману Колесову, который в свою очередь подотчётен председателю правительства Дмитрию Степаненко.

Мнение Кузьмина коррелирует с появившейся ранее в интернете информацией о том, что интерес к Ярославлю проявляет принадлежащее бизнесмену Вячеславу Ананских рекламное агентство «Корпорация РУАН» из Санкт-Петербурга. При этом отмечается знакомство Ананских с председателем правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко.

«Подобными деструктивными действиями руководство ДИЗО не только нарушает закон, ухудшает экономическую ситуацию в регионе, но и дискредитирует вышестоящие органы власти Ярославской области, в лице Губернатора Ярославской области — Миронова Д. Ю и Председателя Правительства Ярославской области — Степаненко Д.Е., не выполняется (нарушается) Послание Президента РФ в части поддержки малого бизнеса, улучшения делового климата и экономической ситуации

Прошу принять меры направленные на устранение нарушений в работе должностных лиц ДИЗО (плоть до привлечения к ответственности); на приведение нормативного регулирования рынка наружной рекламы Ярославской области в правовое цивилизованное русло с едиными понятными, честными и прозрачными правилами игры», — говорится в письме ярославского предпринимателя.

ИА REGNUM запросило комментарий по изложенным Дмитрием Кузьминым фактам от правительства Ярославской области и регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.