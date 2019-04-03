Токио, 3 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Компания Toyota представит новый хэтчбек Yaris Hatchback 2020 на автосалоне в Нью-Йорке, сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Toyotaconcept 2020 Toyota Yaris Hatchback

Японский автопроизводитель построил новый Yaris на базе Mazda 2. Новое авто отличается от базовой модели большой радиаторной решеткой. Вероятно, что мотор у новинки будет от Mazda 2 — 1,5-литровый четырехцилиндровый агрегат на 106 л. с., работающий с 6-позиционным «автоматом».

Начиная с базовой версии, машина будет оснащаться современной системой мультимедиа с небольшим тачскрином диагональю 7 дюймов. Кроме того, в авто будет видеокамера для заднего обзора, 16-дюймовые колесные диски, а также опция экстренного торможения.

Сообщается, что в отличие от Mazda 2 новая версия модели Yaris станет глобальной моделью бренда.

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