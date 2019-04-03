Москва, 3 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В марте 2019 года компания Jeep в России продала на 52% больше своих внедорожников, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 3 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Autoreview Jeep Wrangler

В период с января по март 2019 года автопроизводитель из США продал в России 511 автомобилей (рост продаж — 80%).

Хорошую динамику продаж показывает модель Jeep Wrangler — лучший результат за последние три года. Этот внедорожник в марте 2019 года купили 62 человека.

По-прежнему самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee. За первый весенний месяц было продано 87 автомобилей.

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