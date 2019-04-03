Москва, 3 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Кремль не располагает сведениями о выдаче жителям Донбасса российских паспортов, которая якобы может начаться в апреле. Об этом сообщил журналистам 3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Он отметил, что не только не знает о подобных планах, но и не знаком с сообщениями на эту тему. Ранее в сетевых СМИ появились сообщения о возможной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу ноября 2018 года в ДНР паспорта республиканского образца получили около 250 тыс. человек. Постоянно в республике проживает 2 млн 280 тыс. человек.

В ЛНР с сентября 2018 года паспорта, помимо стандартной процедуры, стали выдавать за особые заслуги перед республикой.

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