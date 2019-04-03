Вашингтон, 3 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга. Об этом 3 апреля сообщает Reuters.

Сенат США

Известный как «Акт сдерживания», этот законопроект является последней попыткой американских законодателей усилить давление на Москву по поводу того, что они рассматривают как ряд недопустимых действий, от «агрессии в Украине» и «участия в войне в Сирии» до «попыток повлиять на выборы в США».

Данную меру представят сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец). Они предложили аналогичную меру в прошлом году, когда она также имела двухпартийную поддержку, но не выносилась на голосование республиканскими лидерами Сената.

Согласно деталям законопроекта, потребуется, чтобы директор Национальной разведки США в течение 30 дней после любых федеральных выборов определил, вмешивалась ли в выборы Россия или любое другое иностранное государство или кто-либо, действующий в качестве агента этого государства. Если будет установлено, что такое вмешательство имело место, закон потребует, среди прочего, введения обязательных санкций в течение 10 дней в отношении, в частности, российских банков и энергетических компаний.

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении двух или более из этого списка российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Он также запрещает все операции, подпадающие под юрисдикцию США, в отношении российского суверенного долга, российских государственных облигаций и долга любого субъекта, принадлежащего или контролируемого правительством России.

Санкции также будут включать блокирование — замораживание без ареста — любых активов в Соединенных Штатах тех, на кого распространяются данные меры, включая высокопоставленных российских политических деятелей и лидеров бизнеса.