Сенаторы США подготовили против России новые санкции
Вашингтон, 3 апреля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга. Об этом 3 апреля сообщает Reuters.
Известный как «Акт сдерживания», этот законопроект является последней попыткой американских законодателей усилить давление на Москву по поводу того, что они рассматривают как ряд недопустимых действий, от «агрессии в Украине» и «участия в войне в Сирии» до «попыток повлиять на выборы в США».
Данную меру представят сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец). Они предложили аналогичную меру в прошлом году, когда она также имела двухпартийную поддержку, но не выносилась на голосование республиканскими лидерами Сената.
Согласно деталям законопроекта, потребуется, чтобы директор Национальной разведки США в течение 30 дней после любых федеральных выборов определил, вмешивалась ли в выборы Россия или любое другое иностранное государство или кто-либо, действующий в качестве агента этого государства. Если будет установлено, что такое вмешательство имело место, закон потребует, среди прочего, введения обязательных санкций в течение 10 дней в отношении, в частности, российских банков и энергетических компаний.
Законопроект предусматривает введение санкций в отношении двух или более из этого списка российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Он также запрещает все операции, подпадающие под юрисдикцию США, в отношении российского суверенного долга, российских государственных облигаций и долга любого субъекта, принадлежащего или контролируемого правительством России.
Санкции также будут включать блокирование — замораживание без ареста — любых активов в Соединенных Штатах тех, на кого распространяются данные меры, включая высокопоставленных российских политических деятелей и лидеров бизнеса.