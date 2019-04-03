Москва, 3 апреля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить выдачу займов микрофинансовыми организациями под залог недвижимости.

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С подобной инициативой эксперты ОНФ обратились в Банк России еще в августе 2018 года.

«И вот теперь нас услышали», — заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее Валентина Матвиенко отметила, что в микрофинансовые организации, предлагающие займы под залог жилья, человек обращается, как правило, в безвыходной ситуации.

«Он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет», — передают ее слова СМИ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина также высказалась за запрет МФО давать займы под залог жилья.

Евгения Лазарева пояснила, что речь идет о запрете выдавать потребительские займы, которые не предназначены для развития бизнеса, под залог недвижимости. Она напомнила, что примерно год назад эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» столкнулись с резонансной историей многодетной семьи Юлии Каплун из Мытищ: женщина взяла займ под залог недвижимости на операцию родственницы. Когда семья просрочила платеж на один месяц, им сказали, что их квартира уже продана, чтобы якобы погасить возникшую задолженность. В результате она с мужем, тремя детьми и родителями-пенсионерами осталась на улице.

Эта история не единственная: в Новосибирской области, к примеру, за пять лет более сотни семей лишились таким образом жилья, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков». По ее словам, эти прецеденты позволили обнаружить весомый пробел в законодательстве, который позволяет любому юридическому или даже физическому лицу, зарегистрировавшему ИП или ООО, выдать займ под залог недвижимости. Причем, они составляют договоры таким образом, чтобы у человека не было возможности его исполнить, и он лишается жилья. Потерпевший может пожаловаться в полицию, прокуратуру, но там ответят, что это гражданско-правовые отношения, виноват тот, кто не исполняет собственноручно подписанный договор.

«И формально они будут правы» — указала Евгения Лазарева.

Банки и другие финансовые организации, находящиеся под надзором Банка России, договоры с намеренно невыполнимыми условиями, как правило, не составляют. Они соблюдают набор требований к оформлению договоров, прописывают порядок действий, в том числе в спорных ситуациях, если человек допустит просрочку платежа.

«И, если возникают какие-то вопросы, то они обязаны соблюдать требования Банка России. Проблема должна решаться с помощью этого регулятора в правовом поле» — пояснила Евгения Лазарева.

Она добавила, что эксперты ОНФ и дальше намерены следить за развитием ситуации: «Мы будем участвовать в работе по законопроекту, вести мониторинг, чтобы у юридических лиц не было возможности обойти эту норму и нарушить права граждан».

«Важно запретить также использование договоры обратного выкупа», — указала Евгения Лазарева.

Такие договоры недобросовестные участники рынка дают подписать при оформлении займа, упирая на гарантию возврата долга. Если выражаться просто, то схему предлагают такую: ты сейчас нам квартиру продаешь, а когда вернешь долг, мы отдаем тебе эту квартиру обратно.

«Но условия в этом договоре такие, что человек вернуть этот долг не может. И получается, что жилье отходит этому юридическому лицу-кредитору, а люди остаются без крыши над головой», — заявила Евгения Лазарева.

Цель таких сделок — не оказать финансовую услугу гражданам, а отнять жилье. Из-за пробелов в законодательстве, пока это, к сожалению, возможно.