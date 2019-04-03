Киев, 3 апреля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Прецедентов с введением запрета на полеты частных рейсов из одной страны в другую не случалось, но решение правительства Украины полностью укладывается в его общую логику, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 апреля, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя сообщения о запрете чартерных рейсов из Украины в Россию.

Частный самолет

Как сообщалось ранее, правительство Украины вслед за регулярными рейсами запретило и прямые перелеты в Россию на частных самолетах. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ранее запрет не касался чартерных рейсов, и это «создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку».

«Подобные прецеденты — с ограничением конкретно для частных рейсов — мне неизвестны. Но они укладываются в общую логику правительства Украины.

Это правительство считает, что Украина находится в состоянии войны с Россией. Когда страны находятся в состоянии войны, воздушное сообщение, как правило, прерывается.

Кому именно при этом принадлежит самолет, не имеет никакого значения. Частные джеты точно так же запрашивают разрешение на вылет в конкретную страну, и им точно так же могут отказать», — отметил Борис Рыбак.