Киев, 3 апреля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Если нынешний президент Украины Пётр Порошенко, используя свои рычаги фальсификации и подкупа, скандально «победит» во втором туре, тем хуже для него. Ибо легитимность такой победы будет минимальной, так как он отказался выполнить «народный вердикт» — уйти из власти, — заявляет украинский политолог Виктор Небоженко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Свое мнение эксперт выразил сегодня, 3 апреля, комментируя результаты первого тура президентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

А это значит, подчеркнул политолог, не только потерю уважения и доверия населения, но и рост радикальных ненасильственных форм протеста против такого президента, презираемого страной и международным сообществом.

«Кроме того, такое «антинародное поведение» упрямого политика означает принципиальное отсутствие диалога между властью и народом. Народ свое мнение высказал, а политик к нему не прислушался. Если политик упорно хочет любой ценой сохранить свою власть, то граждане имеют право не повиноваться приказам такого политика», — заявил эксперт.

Небоженко отмечает, что для удержания власти, полученной нечестным, несправедливым путем, Порошенко придется переходить от методов лжи, раскола, подкупа и манипулирования к прямым методам принуждения, давления, шантажу и репрессиям.

«Этого требует логика формирования любого электорального авторитаризма и режима личной власти», — заявил эксперт.

Политолог далее подчеркивает, что Зеленский как политик — это не альтернатива Порошенко, а средство избавления от Порошенко.

«Избиратели воспользовались выборами как предлогом для выражения своего недовольства Порошенко как президентом. Не будет Зеленского — появятся новые политики, ибо в обществе есть запрос на смену власти. А осенью в Верховную раду и под парламент придут другие, более радикальные политики, которые уже не будут церемониться с Порошенко, ибо его формальное переизбрание не будет иметь политической цены ни для граждан Украины, ни для новых парламентариев», — резюмировал Виктор Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после завершения первого тура президентских выборов Порошенко обратился к избирателям Зеленского с призывом подумать, кого они поддержат во втором туре.

«Я готов к глубокому и предметному диалогу с теми, кого не успел убедить в первом туре. Хотел бы сейчас обратиться к тем, кому меньше 30 лет. Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы изменения были более глубокими и быстрыми. Я полностью разделяю ваше желание… Призываю украинцев к объединению ради продолжения реформ и сохранения евроатлантического курса страны. Чтобы изменения были качественные, мы должны объединиться для того, чтобы этого достичь, а не терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства, я услышал вас и прошу, услышьте и вы меня», — заявил действующий президент.

В свою очередь, глава парламентской фракции Блока Петра Порошенко в Раде Артур Герасимов заявил, что президентская политсила довольна результатами первого тура, «потому что это не было показателем доверия к другому кандидату, который вышел во второй тур».

«Это было предупреждением украинской власти, но одновременно это была даже не желтая, это была красная карточка украинской оппозиции, которая проиграла выборы несистемному кандидату», — подчеркнул он.

Отметим, что в первом туре Зеленского поддержало на 2,6 млн человек больше, чем Порошенко. За актера проголосовали 5,6 млн избирателей, за действующего президента всего около 3 млн.