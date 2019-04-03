Вашингтон, 3 апреля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили в штате Северная Дакота следы гигантской волны цунами, которая была вызвана падением крупного метеорита. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Цунами

Отмечается, что речь идёт о том самом астероиде, который упал около 65 млн лет назад на полуострове Юкатан и стал причиной гибели динозавров.

Учёные обнаружили довольно специфический слой. По мнению авторов, материал этого слоя был принесен волной цунами, вызванной сейсмическим воздействием астероидного удара.

Подтверждением этого являются геологическое положение самого слоя, который перекрывает глубоко врезанные речные русла, а также обнаруженное массовое захоронение осетрообразных рыб, все тела которых ориентированы в одном направлении. В их жабрах были найдены застрявшие сферолиты.

Отмечается, что понимание последовательности событий важно для понимания последующих изменений, которые происходили в геологической и биологической истории Земли.

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