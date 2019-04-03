Нью-Дели, 3 апреля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. WhatsApp запустил в Индии сервис по проверке достоверности информации. Таким образом мессенджер пытается бороться с распространением фейковых новостей через сообщения накануне национальных выборов, сообщает Reuters.

(сс) antonbe Whatsapp

Службу фактчекинга Checkpoint Tipline запустили с помощью местного стартапа Proto и ещё двух организаций «с опытом работы с недостоверной информацией». Её цель — помочь пользователям определить, содержит ли полученное ими сообщение в мессенджере неверную или спорную информацию.

Для проверки юзер должен перенаправить сообщение на номер службы. Оно может содержать как текстовые сообщения на английском и еще четырех национальных языках Индии, так и изображения или видеоролики. На основе полученных писем сервис сформирует базу данных для лучшего понимания сути фейковых новостей.

Чтобы проверить работу Checkpoint Tipline, Reuters переслал в службу сообщение, содержащее очевидно ложную информацию. Спустя два часа после отправки оно все еще находилось на проверке.

Ранее руководство Facebook заблокировало 687 страниц и аккаунтов, содержащих ссылки на информационный ресурс оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК). Соцсеть объяснила, что решение связано с «нетипичным поведением заблокированных пользователей», которое было нацелено на повышение посещаемости порталов, содержащих агитацию в пользу ИНК. Правящая партия Бхаратия джаната парти (БДП) немедленно отреагировала на поступившую информацию, обвинив ИНК в распространении «фейковых новостей».