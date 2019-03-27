Кемерово, 27 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) в Кемерове приступила к плановым профилактическим работам и ремонту оборудования теплосетевого комплекса. В областном центре Кузбасса стартовала подготовка к следующему отопительному сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественостью компании.

СГК СГК готовится к ремонтной компании

СГК начала выполнение ремонтной программы 2019 года на объектах коммунальной инфраструктуры в кузбасской столице. Энергетики проводят ревизию насосного оборудования подкачивающих насосных станций и центральных тепловых пунктов, замену запорной арматуры, обслуживание сальниковых компенсаторов на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, поясняют энергетики.

СГК СГК в Кемерово

К настоящему моменту специалисты Кемеровской теплосетевой компании СГК уже обследовали строительные конструкции и оборудование нескольких десятков тепловых камер в Центральном, Заводском и Ленинском районах города и заменили 26 единиц запорной арматуры разных диаметров.

Такую подготовительную работу энергетики выполняют каждую весну накануне ежегодных гидравлических испытаний теплотрасс и летней ремонтной кампании, когда происходит большое количество технологических переключений на тепловых сетях.

Все профилактические мероприятия и необходимый ремонт оборудования СГК проводит в Кемерове без отключения тепла и горячей воды. Поставка коммунальных ресурсов потребителям происходит в штатном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Сибирская генерирующая компания в ходе подготовки системы централизованного теплоснабжения столицы Кузбасса к зиме заменит в городе не менее 6,5 км ветхих трубопроводов теплотрасс, а также проведет ремонт тепловых камер и различного производственного оборудования, от надежной работы которого зависит качество теплоснабжения города.