Киев, 3 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Церковь на Украине является важным общественным институтом, который служит для общего блага, но очень важно, чтобы государство всё же сохраняло светскость.

Tanya.K Софийский собор. Киев

Об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в интервью государственному информагентству «Укринформ», обнародованном сегодня, 3 апреля.

«Важно нам на Украине сохранить светскость украинского государства, которое не является православным государством, не является католическим государством, не протестантским, не иудейским, не мусульманским, а является таким государством, которое, имея светский характер, создает равные права и возможности для развития, функционирования всех церквей и конфессий. И таким образом, основой для Украины является общение с религиозной средой, является принцип религиозной свободы», — заявил, в частности, Шевчук.

Он отметил, что наряду с «партнерской» в ряде стран есть и тенденция огосударствления церкви — «когда церковь де-факто становится частью государственной машины и, очевидно, выполняет услуги светской власти».

Шевчук не отнес церковь на Украине ни в ту, ни в другую категорию, заявив, что еще предстоит выбрать модель отношений церкви и государства.

Также в интервью обсуждался вопрос масштабного конфликта, связанного с разрешением для УГКЦ проводить несколько раз в год службы в Киевском соборе Святой Софии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Шевчук обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить УГКЦ проведение богослужений в соборе. Предварительное согласие было получено, и даже назначена первая такая служба — на 7 апреля. Однако резко против выступили как миряне, так и раскольники из новосозданной Православной церкви Украины. В итоге власти заявили, что служб в Софии не будет вообще, поскольку храм якобы закрывают на реставрацию.

«Храм святой Софии Киевской — это украинский материнский храм церквей разных конфессий. Это материнский храм также и для Украинских греко-католиков. Но эта дискуссия показала, что мы еще себя не знаем — в частности, когда речь идет о православных и греко-католиках, то есть наследниках этой Киевской церкви — сколько у нас еще есть различных предубеждений относительно друг друга. Возможно, в той дискуссии мы где-то пережили крах наших иллюзий по отношению друг к другу. Возможно, это даже хорошо», — заявил в интервью глава Украинской греко-католической церкви.

Резюмируя, Шевчук заявил, что именно София «должна быть тем местом, где действительно мы можем быть все вместе, можем чувствовать себя детьми единой Киевской церкви».

ИА REGNUM напоминает, что 22 марта, во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций президент Пётр Порошенко заявил, что Россия пытается любыми методами расшатать ситуацию на Украине, в частности в религиозной сфере, а во во время выборов этот вопрос приобретает еще большую актуальность.