Ханты-Мансийск, 3 апреля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Перевод шести сборов в статус налогов влечёт за собой полный комплекс карательных мер, от пеней и штрафов до ареста расчетных счетов и уголовного преследования. Поэтому совместная негативная реакция на инициативу Минфина от Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, «ОПОРЫ России» и «Деловой России» не заставила себя долго ждать, пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектов компании «Налогия» Василий Кисленко.

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Напомним, Минфин предлагает перевести в статус налогов шесть неналоговых платежей или, проще говоря, сборов — утилизационный, экологический и гостиничный, за негативное воздействие на окружающую среду, с большегрузов и с операторов связи.

«Очередная попытка формирования пула новых статей доходной части бюджета, как ни удивительно, обнаружила двойное дно. «Простой» перевод сбора в статус налога автоматически меняет его природу: вместо платежа возмездного, то есть предполагающего совершение юридически значимых действий государства в пользу плательщика, бизнес получает набор из платежей безвозмездных, не обременяющих то самое государство обязанностью по предоставлению взамен каких-либо прав или благ», — прокомментировал идею Минфина внести изменения в Налоговый кодекс РФ относительно квазианалоговых платежей Василий Кисленко.

Деловые круги России ранее обратились к главе государства с просьбой ускорить разработку законопроекта «О регулировании отдельных обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Предполагалось, что законопроект должен установить запрет на взимание сборов, не включенных в реестры и перечни. Но вместо регуляции предлагается перевод сборов в налоги.

«Не возникает сомнений в том, что передача контроля за процессом в руки технологически подкованной Федеральной налоговой службы как минимум решит одну из основных задач казны: прогнозируемость поступлений за счет гарантированного улучшения собираемости. На периферии останутся маловажные вопросы о целевом расходовании средств (вспомним Кудрина и его недавнее «чувство налогоплательщика»), корректности определения налоговой базы по отдельным новоявленным налогам, тиражирование по экспоненте пилотных проектов и так далее, но это уже совсем другая история», — резюмирует эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 апреля, представители российского бизнеса обсудят с министром финансов РФ Антоном Силуановым предложение Минфина РФ о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей. Встречу анонсировал СМИ глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он напомнил, что поручение российского премьер-министра Дмитрия Медведева, которое он дал весной 2018 года, требует, чтобы с этим вопросом разобрались быстрее. С другой стороны, президент РФ Владимир Путин призывал, напротив, «не торопиться». По словам Александра Шохина, нужно ориентироваться на позицию главы государства.