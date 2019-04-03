Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко будет представлять Компартию Российской Федерации в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга в сентябре 2019 года.

Council.gov.ru Владимир Бортко

Об этом 3 апреля сообщил журналистам в Москве заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает «Интерфакс».

"Мы будем рекомендовать на должность кандидата губернатора Санкт-Петербурга режиссера Владимира Бортко», — сказал Афонин, добавив, что вокруг этого кандидата «объединяется серьезная команда».

В Госдуме Бортко занимает пост заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по культуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта кандидатуру Бортко на пост губернатора предложили на II совместном пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ. Решение о поддержке Бортко было принято единогласно.

Ранее «Единая Россия» заявила, что поддержит кандидатуру врио губернатора Александра Беглова на выборах. Пока Беглов не заявлял о своем намерении баллотироваться.

О своих губернаторских амбициях заявила также депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева, которую может выдвинуть «Партия роста».