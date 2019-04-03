Астана, 3 апреля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Переход Казахстана на латиницу не имеет никакого отношения ни к «духовной модернизации», ни к «развитию технологий» — этот шаг будет просто предательством, а расплатой станет потеря самобытности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 апреля, комментируя заявления президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Латиница в Казахстане

Как сообщалось ранее, новый глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу станет «одним из ключевых этапов духовной модернизации». 90% информации в мире публикуется на латинице, а кто владеет информацией, «у того развивается наука и технология», считает Токаев. Переход на латиницу должен завершиться к 2025 году.

«Казахстан переходит на латиницу. Новый президент страны заявил, что этот переход является «важным этапом духовной модернизации». Странное дело: вроде и человек образованный, а размышляет примитивно. Какое отношение к духовности того или иного народа имеет тот факт, что «на латинице размещается сегодня 90% информации в мире»? Или вожделенное Касым-Жомартом Токаевым «развитие технологий»? Да никакого! И к народной культуре — тоже никакого. Во всяком случае, никакого положительного. А вот отрицательные последствия и для духовности, и для культуры — да, переход на латиницу будет иметь.

Наоборот, свершения предков к духовности имеют прямое положительное отношение. За годы своей жизни с русским алфавитом Казахстан усилиями казахов и русских сделал такой шаг вперёд в своём общественно-политическом, экономическом, культурном развитии, который ему уже никогда не сделать. Освоение Целины и «Байконур», Темиртау и Экибастуз, электроэнергетика и развитие транспортной сети, нефть и газ, — всё это было поставлено на службу народам Казахстана и СССР на русском языке. На русском языке говорили и говорят те, кто принёс на эти земли новые знания, сделавшие Казахстан таким, каким мы его видим сегодня. И настоящая казахская интеллигенция это хорошо понимает. Понимает, потому что чувство благодарности и верности — вот свидетельство духовности, а противоположное — свидетельство совершенно других свойств характера.

О таких, как сторонники «латинизации» Казахстана, очень хорошо в своё время сказал в книге «Запад. Феномен западнизма» Александр Зиновьев. Первая его мысль сводится к тому, что как бы народы Восточной Европы и Советского Союза ни пытались уподобиться Западу, они могут рассчитывать только на то, чтобы «оказаться в сфере его власти, влияния и колонизации, причем на тех ролях, какие им может позволить сам единственный и неповторимый Запад».

И вторая мысль: как бы они «ни оплевывали коммунистический период своей истории, как бы ни усердствовали в разрушении всего того, что было достигнуто за этот период, как бы ни ползали на коленках и ни холуйствовали перед Западом, как бы ни подражали всему западному и как бы ни перенимали все пороки Запада, они все равно никогда не станут частью Запада». «Какая судьба ожидает их в сфере западнизации, — пишет далее Зиновьев, — об этом в свое время откровенно сказал и показал Гитлер. Сейчас, разумеется, об этом не говорят вслух, но стремятся делать, по сути дела, то же самое».

Так что за величайшее культурно-историческое предательство, которое нынешние правители Казахстана навязывают своему народу, его ждёт печальная расплата — потеря себя самого, своей самобытности», — отметил Михаил Демурин.