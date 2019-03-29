Кемерово, 29 марта, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Кузбасские электростанции Сибирской генерирующей компании отключат подсветку зданий и объектов на производственных территориях 30 марта в рамках всемирной акции «Час Земли». Об этом корреспонденту ИА сообщили в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

СГК Энергетики СГК приняли участие в акции «Час Земли»

"На один час, с 20:30 до 21:30 по местному времени, планируется отключить дополнительное освещение, не связанное с производственными процессами и безопасностью работы персонала. Так, на Кемеровской ГРЭС будет отключено наружное освещение административного здания, вывески и световое оформления на главном корпусе электростанции, а также парадное освещение дымовых труб», — пояснили энергетики.

СГК Мероприятия в рамках акции «Час Земли» позволят кузбасским предприятиям сократить энергопотребление на собственные нужды

На Кемеровской ТЭЦ, Кузнецкой ТЭЦ, Ново-Кемеровской ТЭЦ также на час планируется отключить подсветку зданий. На ГТЭС «Новокузнецкая» будет отключено освещение на территории электростанции. На Томь-Усинской ГРЭС обесточат часть технологического резервного оборудования, не задействованного в указанное время в технологическом процессе.

«Мероприятия в рамках акции «Час Земли» позволят кузбасским предприятиям сократить энергопотребление на собственные нужды. Сотрудники электростанций и теплосетевых подразделений также планируют присоединяться к акции, выключив с 20:30 до 21:30 30 марта бытовые электроприборы и освещение в своих домах. Час Земли — акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Тема российского Часа Земли 2019 — «Ответь за природу!». Леса, реки и редкие животные не могут рассказать о своих проблемах, а тем более решить их, это под силу только человеку», — пояснили в СГК.

Как уже сообщало ИА, в 2019 году акция состоится в 13-ый раз, а жители и предприятия Кемеровской области примут участие в ней 11-ый год подряд.