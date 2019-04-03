Калуга, 3 апреля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Калуге 2 апреля в 8:40 на регулируемом перекрестке улиц Суворова и Плеханова неизвестный водитель сбил 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги на зелёный сигнал светофора. Об этом 3 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Гибдд.рф/r/40 Место ДТП

По информации ведомства, женщина получила травмы, а водитель скрылся с места ДТП. Номер и даже марку автомобиля-нарушителя пока установить не удалось.

Кстати, это уже не первый случай в областном центре, когда водители покидают место происшествия, не оказав помощи пострадавшим.

Всего 2 апреля на территории Калужской области было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.