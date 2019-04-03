Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову учредить «Премию губернаторского признания» для выдающихся горожан. Об этой инициативе сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе парламентария, избранного от Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Предложение о премии сделано на фоне скандального отказа Заксобрания Петербурга от избрания новых почетных граждан. Это происходит уже второй год подряд, хотя формального нарушения закона в этих действиях нет: почетных граждан можно выбирать не реже одного раза в пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на почетное звание в 2019 году были выдвинуты певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров и ученый-социолог Борис Фирсов.

«К сожалению, из-за юридической волокиты и неразберихи наш город второй год не может определиться с кандидатурами для вручения званий почетных граждан Санкт-Петербурга», — говорится в письме Виталия Милонова на имя Александра Беглова.

По мнению депутата Госдумы, процедура выбора почетных граждан в Петербурге в настоящее время излишне политизирована.

«Тысячи петербуржцев недоумевают, почему мы, власть, никак не можем официально признать, к примеру, заслуги Эдиты Станиславовны в истории нашего города?», — вопрошает депутат.

В этой связи Виталий Милонов считает разумным со стороны городских властей «учредить своеобразную ассамблею по вопросу присвоения почетного звания для наших замечательных и выдающихся земляков».

«Премия губернаторского признания» стала бы новой красивой традицией северной столицы», — уверен депутат.

Добавим, ряд депутатов Заксобрания Петербурга заявили, что отказ от выборов почетных граждан при кандидатурах Пьехи, Сокурова и Фирсова будет равноценен глубокой обиде, нанесенной всем горожанам.

В последний раз звание почетного гражданина Петербурга присваивали в 2017 году, его тогда получили экс-губернатор города, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава РПЦ патриарх Кирилл.