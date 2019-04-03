Москва, 3 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Нашумевшая криминально-футбольная история современной России с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым близка к финалу. Наказание звездам российского футбола, которые пока, скорее всего, будут находиться под подпиской о невыезде, определит суд, но в данном случае лучший вариант — это штраф в размере годового оклада. Половина пойдет в казну, а половина — пострадавшим, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Звёздные» хулиганы ни много ни мало входят в топ-20 футболистов российской премьер-лиги по уровню зарплат. Александр Кокорин зарабатывает в «Зените» 3,3 млн евро в год, что дает ему право претендовать на чистое восьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков России. Павел Мамаев («Краснодар») занимает 20 строчку с доходом в 2,4 млн евро», — напомнил эксперт.

Однако на самом деле цифры доходов футболистов могут серьезно отличаться. Ведь в конце 2014 года, во время валютного кризиса, российские футбольные клубы подписали меморандум, в котором говорится об установлении фиксированного курса валют для расчетов по зарплате: 45 руб. за доллар и 55 за евро. То есть более 80% игроков РПЛ имеют рублевые контракты. Но для звезд делаются исключения, они получают зарплату в рублях по соответствующему курсу Банка России.

«В России многих удивляют и даже раздражают зарплаты футболистов. Здесь, так сказать, кто на что учился. Рынок и справедливость очень редко идут рука об руку. Другое дело, если бы российские футболисты играли как немцы или французы, тогда претензий со стороны общества было бы меньше», — полагает Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Андрей Ромашов заявил, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву может быть изменена мера пресечения на заседании Пресненского районного суда 3 апреля.

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