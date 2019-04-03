Березники, Пермский край, 3 апреля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края пожилая женщина получила смертельную травму после того, как на неё обрушилась ледяная глыба с кровли многоэтажки по ул. Свердлова. Следователи усмотрели в несчастном случае признаки преступления, где речь о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека, и возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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По версии следствия, предприятие ЖКХ ненадлежаще провело снегоочистительные работы, из-за чего на кровле над подъездом дома сохранилась снежная наледь. 2 апреля 80-летняя женщина находилась на тротуаре возле входа в подъезд, когда произошло обрушение.

В настоящее время в офисе предприятия ЖКХ изъята соответствующая документация. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия, сбор и закрепление доказательственной базы.