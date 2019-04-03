Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Потерпевшие по делу о взрыве в петербургском метро в 2017 году не явились в суд 3 апреля для продолжения заседания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы у станции «Технологический институт»

«Причина одна — сегодня панихида по поводу событий двухгодичной давности, завтра они будут участвовать в судебном заседании», — сказал председательствующий судья Андрей Морозов.

Всего суд получил 34 заявления от потерпевших, которые не возражают против рассмотрения дела без их участия и изложения их показаний, а также не желают участвовать в прениях, ссылаясь, среди прочего, на психологическую травму, полученную во время теракта.

Гособвинитель Надежда Тихонова согласилась продолжать процесс без потерпевших, так как они участвуют в траурных мероприятиях в связи со второй годовщиной трагического события, и предложила перейти к изложению материалов дела, а затем — к показаниям подсудимых.

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Добавим, суд удовлетворил ходатайства обвиняемых на разрешение телефонных переговоров с родственниками вопреки мнению прокурора. Кроме того, судья Морозов объявил, что заседание продолжится в четверг, 4 апреля, а на пятницу будет объявлен перерыв, чтобы защитники смогли посетить подсудимых в СИЗО.

Напомним, выездное заседание Московского окружного военного суда началось в Петербурге 2 апреля, на скамье подсудимых находятся 11 человек, которых обвиняют в подготовке и осуществлении теракта по религиозным и политическим мотивам. Накануне в процессе приняли участие 11 потерпевших, но 3 апреля они отказались участвовать в заседании.