Шанхай, Китай, 3 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В преддверии выставки в Шанхае японский автопроизводитель Infiniti анонсировал электрический концепт-кар, 3 апреля сообщает издание Motor1.

Motor1 Концепт-кар Infiniti

Компания Infiniti (принадлежит Nissan Motor) представила тизеры с новинкой. По экстерьеру авто ближе к модели Infiniti Q Inspiration Concept, которая была на автомобильной выставке в Детройте в январе 2018 года.

Технические характеристики нового концепт-кара будут соответствовать предыдущим машинам линейки Q Inspiration.

Подробной информации о силовой установке и трансмиссии электрокара нет.

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