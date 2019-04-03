Москва, 3 апреля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Жителей Российской Федерации в мае 2019 года ожидают две короткие рабочие недели и девять длинных выходных дней, сообщается на сайте Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Дарья Антонова ИА REGNUM В парке

Так, в связи в празднованием 1 мая Дня весны и труда граждане РФ будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая включительно. Выйти на работу потребуется только два дня — 29 и 30 апреля

На День Победы выходными станут дни с 9 по 12 мая включительно. Работать в праздничную неделю придется три дня — с 6 по 8 мая.

В Роструде отметили, 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, поэтому их продолжительность сокращается на час.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре вблизи мест массовых гуляний.

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