Сеул, 4 апреля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Южной Корее определили, что чем ниже доход, тем выше вероятность смерти от ракового заболевания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Hanwha Life Insurance.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Согласно результатам исследования, проведенного среди 300 тыс. человек, которые получили страховку от рака в период с 2000 года, в течение пяти лет после диагностирования ракового заболевания коэффициент смертности в среднем составляет 22,6%.

Представители компании выяснили, что если человек зарабатывает более 100 млн вон (~$88 тыс.) в год, то коэффициент смертности составляет 12%, если от 50 млн вон до 100 млн вон ($44 тыс.~$88 тыс.) в год — 15,5%, если от 30 млн вон до 50 млн вон ($26 тыс.~$44 тыс.) — 16,1%, если менее 30 млн вон (~$26 тыс.) — 39%.

Известно, что 79,4% скончалось от рака поджелудочной железы, 61,7% — от рака печени, 59,5% — от рака легких.

Известно, что в 2017 году наибольшее число людей умирало от рака печени (1025), кроме того, количество пациентов, скончавшихся от рака легких, также увеличилось с 412 человек в 2000 году до 992 человек в 2017 году.