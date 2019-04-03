Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Если государство введет запрет на взимание комиссии за снятие наличных средств в «чужих» банкоматах, это фактически вынудит банки с широкой сетью банкоматов обслуживать чужих клиентов бесплатно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 3 апреля, глава Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу ФАС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Наличные

Ранее заместитель главы антимонопольной службы Андрей Кашеваров предложил «обнулить» комиссии банков при снятии наличных в банкоматах в рамках борьбы с так называемым зарплатным рабством.

Граждане ограничены в возможности выбора банка для перечисления зарплаты, потому что ориентируются в том числе на широкую сеть банкоматов, отметил Кашеваров. В ряде стран, к примеру, в Великобритании, комиссий за снятие наличных не существует, сказал он.

«Сейчас клиент может снять наличные средства без комиссии не только в банкоматах собственного банка, но также в банкоматах банков-партнеров и иных банков, с которыми установлены партнерские отношения. Всю эту информацию можно узнать на их официальных сайтах.

Инициатива ФАС мне не кажется верной. Получится, что банкам придется обслуживать чужих клиентов бесплатно. К примеру, у Сбербанка — широкая сеть банкоматов, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Он несет расходы на ее содержание. А здесь ему предлагают взять на себя новые затраты. Это не рыночные отношения.

Возлагать эти расходы на банк, чьим клиентом является данный гражданин, тоже неправильно. Почему другие клиенты того же банка должны нести расходы вместе с ним?

Приводить в пример другие страны не вполне корректно. К примеру, в Норвегии вообще практически не используют наличные средства. И банки могут подписывать любые договоры, потому что в общем объеме речь идет о незначительных средствах», — отметил Владимир Джикович.