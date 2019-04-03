Киев, 3 апреля, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Немецкий политик, заместитель председателя входящей в правящее большинство фракции «Христианско-демократический союз» в парламенте Германии Иоганн Вадефул прокомментировал итоги первого тура президентских выборов на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Комментарий сегодня, 3 апреля, публикуют центральные СМИ Украины.

В частности, немецкий политик ожидает, что оба кандидата, вышедшие во второй тур выборов, продолжат прозападный курс Украины, заявят о своей приверженности активизации усилий по укреплению правопорядка и борьбе с коррупцией, а также более энергичному продвижению по пути экономической консолидации.

Отдельно Вадефул заявил, что актер Владимир Зеленский должен в ближайшие три недели, до голосования во втором туре, конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков должна поддержать его.

«Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее сложном экономическом и социальном положении. Это только сыграет на руку Москве и подтолкнет ее к усилению дестабилизирующей политики в отношении Украины. Кроме того, Зеленский должен прояснить, как он хочет достичь своей цели по борьбе с олигархами, поскольку олигарх Игорь Коломойский поддерживал его во время избирательной кампании», — заявил представитель Берлина.

В целом же, считает Вадефул, большое количество голосов за Зеленского свидетельствует о потере доверия к политическим элитам на Украине и разочаровании процессом реформ при действующем президенте Петре Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно состоявшихся в стране выборов.

«Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Были отмечены честность и состязательность избирательного процесса в Украине», — говорилось в официальном комментарии администрации Порошенко.

Кроме того, согласно источнику, стороны также обговорили ряд рабочих моментов — дальнейшие шаги в рамках нормандского формата, имплементацию Минских договоренностей, освобождение «заложников Кремля», а также введение миротворцев под эгидой ООН на территории Донбасса.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,88% электронных протоколов в первом туре выборов. Согласно полученным результатам, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.