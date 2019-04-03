Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Пострадавшая в результате теракта в петербургском метро в 2017 году Елена Михайлова подала гражданский иск на сумму в 1 млн рублей к обвиняемым по делу о теракте, передает корреспондент ИА REGNUM. Об этом объявил 3 апреля председательствующий в процессе судья Московского окружного военного суда Андрей Морозов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Он зачитал заявление Михайловой, где она указывает, что во время взрыва в петербургском метро в апреле 2017 года находилась внутри поезда.

«В результате испытала сильнейший стресс и душевные страдания, поскольку могла также погибнуть в результате взрыва и оказалась очевидцем смертей множества пассажиров. Прошу признать меня гражданским истцом на сумму в 1 млн рублей и взыскать их с лиц, виновных в совершении преступления», — говорится в заявлении.

Напомним, сейчас на скамье подсудимых находятся 11 фигурантов дела — выходцев из азиатских стран СНГ. По версии обвинения, они добровольно вступили в террористическое сообщество, стремившееся к установлению единого шариатского государства путем так называемого джихада — войны против неверных.

Подсудимые высказались против гражданского иска Михайловой. «Я против. Потому что иск нам предъявляют, а мы невиновны», — сообщил Аброр Азимов. Остальные фигуранты дела также поддержали его позицию.

Однако суд постановил признать потерпевшую Елену Михайлову гражданским истцом по данному делу. «Цена иска — компенсация морального вреда на сумму 1 млн рублей», — объявил судья Морозов.

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Напомним, сегодня исполнилось ровно два года со дня теракта в метро. В Петербурге проходят поминальные службы в храмах, на станции «Технологический институт» будут возложены цветы и венки. При теракте погибли 15 человек и террорист-смертник. Порядка ста человек получили ранения, травмы, ожоги, контузии и другие повреждения.