Москва, 3 апреля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. За 2018 год застрахованные лица подали в Пенсионный фонд России 1,96 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений. По сравнению с кампанией 2017 года этот показатель уменьшился в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля сообщили в пресс-службе ПФР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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Отмечается, что положительные решения были вынесены по 1,6 млн заявлений, то есть по 81,6% всех принятых к рассмотрению заявлений. Так, больше всего участников переходной кампании (936 тыс. человек или 58,5%) перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. При этом 78,7 тыс. застрахованных сделали это в связи с реорганизацией НПФ.

Из ПФР в негосударственные пенсионные фонды свои пенсионные накопления перевели 587,3 тыс. человек (36,7% всех участников кампании). Ещё 74 тыс. человек (4,6%) вернулись из НПФ в ПФР. 2,7 тыс. участников (0,2%) сменили управляющую компанию, оставшись в ПФР.

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Как пояснили в Пенсионном фонде, отказы, которые вынесены в 2018 году по 346,2 тыс. заявлений, были приняты в основном (32,8%) в связи с дублированием заявлений от одного человека. Ещё почти 100 тыс. заявлений (28,8% получивших отказ) подано с различными ошибками.

По итогам переходной кампании Пенсионный фонд России передал в негосударственные пенсионные фонды 40,4 млрд рублей и 0,3 млрд рублей направил в управляющие компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или управляющей компании.