Тверь, 3 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тверской области с 1 апреля снижена на 5,45%, новый тариф утвердил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Решение о снижении тарифа принято главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» по указанию губернатора. Теперь вместо 96,5 рубля с человека в месяц жители региона будут платить 91,24 рубля с человека, что является одним из самых низких по стране.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Необходима четкая система государственного управления в этой сфере, оптимальная логистика перевозки отходов для их переработки или захоронения», — отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя реализацию мусорной реформы.

Также пересмотрены тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Полигон» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство», а также снижен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство» — с 641,52 руб./куб. м до 606,55 руб./куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами внедряется в Тверской области с 1 января 2019 года. При этом с начала года тариф на вывоз ТКО снижается второй раз. Ранее предполагался дифференцированный подход к начислениям и нормативам накопления ТКО городского и сельского населения. В январе по инициативе Игоря Рудени в регионе были установлены единый норматив накопления ТКО и плата для всех жителей области в размере 96,5 рубля с человека.

Напомним также, что в марте, по инициативе Игоря Рудени, был принят и вступил в действие областной закон, в соответствии с которым от платы за вывоз ТКО освобождаются многодетные семьи — под его действие попадает более 11,3 тыс. тверских семей. В бюджете области зарезервировано 70,4 млн рублей.