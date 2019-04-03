Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Петербургское городское отделение КПРФ назначило на 4 апреля акцию протеста на Сенатской площади у здания Конституционного суда РФ. Коммунисты потребуют отмены пенсионной реформы, сутью которой стало повышение на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин.

Ksrf.ru КС РФ на Сенатской площади

Напомним, оппозиционные депутаты Госдумы подали в КС запрос о соответствии пенсионной реформы Конституции РФ, под обращением подписались 98 парламентариев от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Как стало известно ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции в признании пенсионной реформы неконституционной.

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«Коммунисты выйдут на акцию под лозунгом «Народ против повышения пенсионного возраста, требуем справедливого суда!», — сообщили в городском отделении КПРФ.