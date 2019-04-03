Вашингтон, 3 апреля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В сети обсуждают историю с дочерью таможенника из США, которая очень любила хвастаться в соцсетях своей роскошной жизнью. Такая любовь в итоге подвела её отца под уголовное преследование.

Facebook: Jenny Ambuila Джени Амбуила

Женщину зовут Дженни Амбуила, сотрудники правоохранительных органов США обратили внимание на то, что публикации с демонстрацией различных дорогих вещей (например, машин Lamborghini и Porsche Cayenne) она начала размещать, когда ещё была обычной студенткой.

Проведенное ими расследование показало, что отец Дженни, работающий таможенником с зарплатой около $3 тыс., сотрудничал с контрабандистами. Сейчас родители женщины арестованы, а сама она находится под домашним арестом, ей предъявлено обвинение в отмывании денег.

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