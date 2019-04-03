Москва, 3 апреля, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Для того чтобы в РФ начало бурно расти количество рабочих мест, властям страны надо отказаться от либеральной экономической политики и снова сделать рубль инвестиционной валютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля рассказал экономист Михаил Хазин, комментируя выводы Росстата о том, что в РФ в 2018 году на 13,9% выросло количество высокопроизводительных рабочих мест.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

«Всё зависит от методики, — сказал Хазин. — Если правильно написать методику, то количество таких мест может сильно увеличиться. А если по-другому, то сильно уменьшиться. Так что эта цифра вообще ни о чём не говорит, если методика не описана подробнейшим образом».

Что касается реального положения дел в экономике РФ, то Хазин констатировал, что политика Банка России, Минэкономразвития РФ и ряда других экономических ведомств способствует, скорее, уменьшению количества рабочих мест вообще и снижению уровня жизни населения.

«Если вы ликвидируете большое количество рабочих мест, а вместо них используете искусственный интеллект, то вся производительность попадает в руки человека, который является руководителем тех бывших сотрудников, и в результате возникает ощущение, что у него производительность выросла, — сказал Хазин. — То есть опять-таки всё зависит от методики».

Также экономист уточнил, что властям РФ нужно отказаться от либеральной экономической политики и снова сделать рубль инвестиционной валютой. Именно это, по мнению Хазина, позволит обеспечить рост числа высокопроизводительных мест.

«Либеральная экономическая политика запрещает создавать внутренние источники инвестиций и требует ориентироваться только на иностранные, — констатировал экономист. — Она стимулирует вывод капитала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, в РФ наблюдаются попытки создать у людей ощущение благополучия на фоне нарастающего социального, экономического и политического кризиса.

«Это очень неопределённый термин — высокопроизводительное рабочее место, — сказал экономист корреспонденту ИА REGNUM, комментируя цифры Росстата. — Когда Путин подписывал свои майские указы 2012 года, там имелось в виду создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Я думаю, что «высокопроизводительное рабочее место» — это способ подменить понятие «высокотехнологичное рабочее место» и отчитаться о том, что всё замечательно».