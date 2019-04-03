Соледар, ДНР, 3 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины двенадцать раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 3 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР

Боевики ВСУ выпустили 116 единиц боеприпасов, в частности четыре мины калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, а также 35 гранат АГС, РПГ и СПГ на донецком направлении.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили две мины калибра 82 мм и 30 гранат из АГС. Они также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Спартак, Донецк (терминал аэропорта), Красноармейское, Саханка, Безыменное», — сказано в сообщении.

Под обстрелом оказалась территория Донецкой фильтровальной станции. Повреждений инфраструктуры, а также жертв среди мирных граждан не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 214 единиц боеприпасов, повредив при этом семь жилых домов, детскую площадку и несколько других объектов инфраструктуры.

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