Вашингтон, 3 апреля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил продажу Индии 24 многоцелевых вертолетов MH-60R за $2,6 млрд. Об этом говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Robert Sullivan Вертолет MH-60R

Отмечается, что предполагаемая поставка техники индийским вооруженным силам пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США, так как поможет укрепить отношения Вашингтона и Нью-Дели. К изменению военного баланса в регионе сделка не приведет.

Согласно американскому законодательству, Пентагон обязан уведомить Конгресс о намерении продать оружие другим странам. Конгресс может заблокировать сделку в течение месяца, однако случается такое крайне редко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре власти Индии обратились к США с просьбой срочно поставить им многоцелевые вертолеты. Ожидается, что машины MH-60R заменят 16 выведенных из эксплуатации и утраченных вертолетов Sea King ASW.