Ла-Пас, 3 апреля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Находки археологов на дне озера Титикака, сделанные в ходе последних погружений, относятся к 500 году нашей эры, 2 апреля сообщает журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Озеро Титикака

Обнаруженные предметы принадлежали жившим на берегах озера представителям культуры Тиуанако. Эта цивилизация обосновалась в данном регионе задолго до прихода инков, создала государство в V—XII веках, контролировавшее обширные районы на юге и в центре Анд. Как сообщил участник экспедиции сотрудник Брюссельского свободного университета Кристоф Делэр, религиозные верования Тиуанако были связаны с культом пумы.

На сегодняшний день экспедиция, стартовавшая в 2013 году, ведет подводные работы в том районе озера, где расположен так называемый остров Солнца. В ходе погружений у рифа Хоа в руки учёных попали предметы, использованные в качестве даров богам, это разнообразные украшения из камня, ракушек и золота. Среди находок есть куски древесного угля и кости жертвенных животных, в основном лам. Обилие находок, связанных с религиозными обрядами древних обитателей Южноамериканского континента, позволяет считать район озера крупным религиозным центом, как предполагают исследователи, позволит пролить свет на эволюцию религиозных верований. Учёные надеются на обнаружение закономерностей, единых для сообществ, обитающих в удаленных друг от друга регионах.

