Москва, 3 апреля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Новый фильм YouTube-канала «вДудь» «Русский Голливуд: Васьянов, Незлобин, Стравинский» вышел в тренды видеохостинга и за сутки набрал более 1,7 млн просмотров. Блогер и журналист Юрий Дудь рассказывает о трёх артистах из России, которые переехали в США. По словам Дудя, цель фильма — напомнить всем, что «делать что-то новое тяжело и страшно, но вместе с тем необходимо».

Скриншот страницы YouTube канала «вДудь» Роман Васьянов

Героями выпуска стали бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин, экс-гитарист группы «Тараканы» Николай Стравинский и оператор Роман Васьянов.

Скриншот страницы YouTube канала «вДудь» Александр Незлобин

Незлобин уже почти год периодически приезжает в США, в среднем раз в неделю выступая в местных клубах. Он отметил, что американская публика охотно смеется над шутками о стереотипах про жителей США, однако сексистские шутки «не заходят». По мнению комика, тот бум стендапа, который США пережили в 80-х годах, в России происходит только сейчас.

Скриншот страницы YouTube канала «вДудь» Николай Стравинский

Николай Стравинский сейчас пытается покорить США рок-проектом Selfieman, а также пишет музыку для фильмов, как правило короткометражных. В отличие от него, Роман Васьянов уже много добился на чужбине. Оператор работал на таких знаменитых проектах, как «Отряд самоубийц», «Ярость» и «Яркость». Он рассказал о разнице цен на производство кино в России и США. Так, полнометражный фильм в России можно снять за $5−7 млн, тогда как в США он будет стоить $70 млн. По мнению Васьянова, история России воспитывает в соотечественниках черту, которая выражается в том, что «наша нация гораздо талантливее, чем сама о себе думает». И неверно равняться на западный кинематограф, потому что «все равно получится хуже».

Скриншот страницы YouTube канала «вДудь» Роман Васьянов

Ранее министр культуры России Владимир Мединский назвал Голливуд не «точкой на карте Калифорнии», а «международным капиталом». Он заявил, что Россия будет стараться ориентировать государственную политику в кинематографе на протекционизм.