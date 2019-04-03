Новый фильм Юрия Дудя: в чём Россия уступает Голливуду?
Москва, 3 апреля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Новый фильм YouTube-канала «вДудь» «Русский Голливуд: Васьянов, Незлобин, Стравинский» вышел в тренды видеохостинга и за сутки набрал более 1,7 млн просмотров. Блогер и журналист Юрий Дудь рассказывает о трёх артистах из России, которые переехали в США. По словам Дудя, цель фильма — напомнить всем, что «делать что-то новое тяжело и страшно, но вместе с тем необходимо».
Героями выпуска стали бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин, экс-гитарист группы «Тараканы» Николай Стравинский и оператор Роман Васьянов.
Незлобин уже почти год периодически приезжает в США, в среднем раз в неделю выступая в местных клубах. Он отметил, что американская публика охотно смеется над шутками о стереотипах про жителей США, однако сексистские шутки «не заходят». По мнению комика, тот бум стендапа, который США пережили в 80-х годах, в России происходит только сейчас.
Николай Стравинский сейчас пытается покорить США рок-проектом Selfieman, а также пишет музыку для фильмов, как правило короткометражных. В отличие от него, Роман Васьянов уже много добился на чужбине. Оператор работал на таких знаменитых проектах, как «Отряд самоубийц», «Ярость» и «Яркость». Он рассказал о разнице цен на производство кино в России и США. Так, полнометражный фильм в России можно снять за $5−7 млн, тогда как в США он будет стоить $70 млн. По мнению Васьянова, история России воспитывает в соотечественниках черту, которая выражается в том, что «наша нация гораздо талантливее, чем сама о себе думает». И неверно равняться на западный кинематограф, потому что «все равно получится хуже».
Ранее министр культуры России Владимир Мединский назвал Голливуд не «точкой на карте Калифорнии», а «международным капиталом». Он заявил, что Россия будет стараться ориентировать государственную политику в кинематографе на протекционизм.