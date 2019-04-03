Москва, 3 апреля, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В 2019 году площадкой 41-го Московского международного кинофестиваля (ММФ) впервые станет Музей Победы. Ранее кинофестиваль проводился в кинозале «Октябрь» на Пушкинской площади, сообщили в Минкультуры РФ.

Старый кинопроектор

Московский кинофестиваль пройдет с 18 по 25 апреля к кинотеатре «Поклонка» на Поклонной горе.

На конкурсный показ уже отобраны фильмы. От России будут представлены три работы: фильм Павла Костомарова «Эпидемия», «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой и картина Светланы Проскуриной «Воскресенье».

Также комиссия одобрила работы из Ирана, Франции, Китая, Турции, Казахстана, Латвии, Финляндии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. После чего ММФ долго не проводился. С 1959 года по 2000 фестиваль проходил раз в два года. В 2000 году кинофорум стал ежегодным.

Подробнее: Объявлена программа и составы жюри ММКФ