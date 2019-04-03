Тбилиси, 3 апреля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что его правительство взамен на возвращение «Сухуми и Цхинвали» готово было отказаться от НАТО и оставить российские базы в Грузии. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», которое вышло в эфир 2 апреля вечером. По утверждению экс-президента, на эту тему проводились переговоры с Россией, но события развернулись иначе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Проблемы мы получили по наследству. Русские стояли там, и изгнать их было невозможно, поэтому мы и предлагали им это. Имелось в виду, что постепенно мы заберем Цхинвали, но мы забирали его не постепенно, а быстрыми темпами, и этому способствовали наши мирные инициативы. Карл Бильдт назвал это «дипломатией дискотек», когда мы привезли туда «Бони Эм». Это были однократные мероприятия, но вся суть состояла в том, что мы должны были помириться с теми людьми, которые в нас стреляли. С Димой Санакоевым. Мы простили всё друг другу и создали для них правительство. Говорили им: вот вам осетинское правительство, к тому же из бывших сепаратистов, даем вам всё, но только в составе Грузии, а от русских уйдите», — заявил Саакашвили.

Обвинения в том, что он начал войну в Южной Осетии и приказал бомбить спящий Цхинвали, экс-президент Грузии категорически отрицает. По его словам, «бомбить в городе было некого, потому что людей там не было».

Напомним, что согласно заключению комиссии ЕС по изучению обстоятельств августовской войны 2008 года, военные действия в Южной Осетии начала грузинская сторона. После этого Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.