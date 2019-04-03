Москва, 3 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Отказом некоторых ресторанов принимать к оплате банковские карты заинтересовались в Центробанке РФ. В случае выявления незаконной практики могут быть приняты меры, сообщил 3 апреля журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

По словам Скобелкина, есть предположения, что рестораны не принимают карты не по причине дорогого эквайринга, как заявляется, а по иному поводу. Однако утверждать это преждевременно.

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Если в действиях этих заведений будет выявлена какая-либо «направленная деятельность», Банк России может принять меры. Пока массового отказа в приеме карт не отмечено, однако необходимо оценить масштаб этого явления. В ЦБ следят за этой темой, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что Центробанк остается противником регулирования комиссий, связанных с приемом торговыми точками банковских карт. Вместе с тем регулятор ждет от платежных систем предложений по снижению межбанковской комиссии за безналичную оплату в социальных сегментах бизнеса.

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