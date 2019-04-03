Калуга, 3 апреля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Три тайника с различными производными наркотических средств общей массой более 19 килограмм были обнаружены сотрудниками полиции на территории Жуковского района Калужской области. Как сообщила 3 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, стражами порядка была установлена причастность 23-летнего жителя Московской области к наркотическим веществам.

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По данному факту следственным отделом ОМВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело, которое признано прокуратурой законным и обоснованным.

В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, направленные на сбор доказательств по делу. Жителю Подмосковья за покушение к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.