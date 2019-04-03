Чита, 3 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В Борзе (административный центр в Забайкальском крае) правозащитники помогли через суд взыскать с больницы более одного миллиона рублей моральной компенсации в пользу больной онкологическим заболеванием девочки, которую несколько лет лечили от простуды. Подробности этой истории сообщает «Росбалт» со ссылкой на руководителя Забайкальского правозащитного центра Анастасию Коптееву.

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По её словам, в ходе разбирательства выяснилось, что ребёнок много лет (с 2009 года) страдал воспалением и увеличением лимфоузлов разных групп. Причём некоторые из них были такими крупными, что стесняли движения головы и рук. Однако в Борзинской районной больнице уверяли, что это «обычный лимфаденит на фоне простудных заболеваний», и прописывали ребенку противовоспалительные лекарства.

Только по прошествии почти шести с половиной лет, когда в ноябре 2016 года ребёнка смог принять онколог в Чите, выяснилось, что «простудное заболевание» является второй стадией рака щитовидной железы — уже с метастазами. Девочке в итоге пришлось сделать две экстренные операции.

Позднее эксперты установили, что при обращениях в феврале и мае 2009 года педиатр даже не пальпировала у ребенка щитовидную железу и не назначила клинический анализ крови. Также на запоздалое установление рака могло повлиять некачественно проведённое УЗИ-исследование.

Сегодня, 3 апреля, Борзинский городской суд вынес определение о выплате в пользу семьи девочки 200 тысяч рублей и ещё 900 тысяч рублей — в пользу самого ребёнка.