Брошенные автомобили с улиц Петербурга зимой будут увозить быстрее
Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало ужесточение мер по эвакуации брошенных машин с улиц города для облегчения его уборки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект лидера фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко принят 3 апреля в первом чтении. Согласно документу, сроки вывоза «подснежников» сократят до одной недели. Это особенно важно в период сильных снегопадов, которые Петербург пережил в минувшем зимнем сезоне.
«Если на улице обнаружен брошенный автомобиль, который мешает уборке, по закону власти города обязаны известить собственника о необходимости вывоза машины и дать время на это. Если собственник не убирает машину, привлечь его к административной ответственности можно только через 15 дней. Между тем в условиях обильных снегопадов убирать такие машины нужно гораздо быстрее», — пояснил депутат Тетердинко.
В своем законопроекте он предложил снизить вдвое срок для вывоза брошенных автомобилей. В период с 16 октября по 15 апреля собственников таких машин смогут штрафовать уже по истечении одной недели.
«В будущем может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем уменьшении времени, в течение которого собственник разукомплектованного авто обязан убрать его с улицы — до двух или трех дней, а также о повышении штрафов для нерадивых автолюбителей», — добавил Тетердинко.
Согласно закону Санкт-Петербурга, разукомплектованным транспортным средством считается автомобиль, у которого отсутствуют одна или несколько деталей — фары, колеса, двери, капот или пробка топливного бака. К данной категории относятся также сгоревшие машины.
Несвоевременный вывоз брошенного авто на спецплощадку наказывается предупреждением или штрафом от 3 000 до 5 000 рублей для граждан, от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 150 000 до 300 000 рублей — для юридических лиц.