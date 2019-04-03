Санкт-Петербург, 3 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало ужесточение мер по эвакуации брошенных машин с улиц города для облегчения его уборки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект лидера фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко принят 3 апреля в первом чтении. Согласно документу, сроки вывоза «подснежников» сократят до одной недели. Это особенно важно в период сильных снегопадов, которые Петербург пережил в минувшем зимнем сезоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный автомобиль на улице Петербурга (февраль 2019 г.)

«Если на улице обнаружен брошенный автомобиль, который мешает уборке, по закону власти города обязаны известить собственника о необходимости вывоза машины и дать время на это. Если собственник не убирает машину, привлечь его к административной ответственности можно только через 15 дней. Между тем в условиях обильных снегопадов убирать такие машины нужно гораздо быстрее», — пояснил депутат Тетердинко.

В своем законопроекте он предложил снизить вдвое срок для вывоза брошенных автомобилей. В период с 16 октября по 15 апреля собственников таких машин смогут штрафовать уже по истечении одной недели.

«В будущем может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем уменьшении времени, в течение которого собственник разукомплектованного авто обязан убрать его с улицы — до двух или трех дней, а также о повышении штрафов для нерадивых автолюбителей», — добавил Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петербурга, разукомплектованным транспортным средством считается автомобиль, у которого отсутствуют одна или несколько деталей — фары, колеса, двери, капот или пробка топливного бака. К данной категории относятся также сгоревшие машины.

Несвоевременный вывоз брошенного авто на спецплощадку наказывается предупреждением или штрафом от 3 000 до 5 000 рублей для граждан, от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 150 000 до 300 000 рублей — для юридических лиц.