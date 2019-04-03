Ярославль, 3 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославле жители начали сами ремонтировать дороги. Ямы на участке в 150 метров на улице Папанина засыпала щебнем одна из строительных фирм, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На это ушло три машины щебня.

Улица Папанина в Ярославле

«Каждый день несколько раз в день пользуемся этой дорогой чтобы проехать домой и на работу. Каждый день люди пробивали колеса, мяли пороги и разбивали подвеску», — рассказала коммерческий директор фирмы, отремонтировавшей дорогу.

Люди просто устали ждать нормального ремонта, а жить и ездить как-то надо. Кстати, ранее ярославский чиновник, отвечающий за уборку дорог, призывал ярославцев самих «показать мастер-класс» по починке дорог. Сделал он это в ответ на критику ярославцев.

«Давайте покажем всей нашей необъятной Родине, что мы любим действительно свой город и готовы принять личное участие по заделке ям на дорогах», — написал в ходе дискуссии в Facebook директор департамента городского хозяйства Ярославля Сергей Тальянов.

Собственно, другого выхода у жителей города почти что нет. Мэрия Ярославля с конца прошлого года не может провести аукцион на ямочный ремонт дорог. Дважды он приостанавливался после жалоб общественников в ФАС на ограничение конкуренции. В марте процедура все-таки дошла до приема заявок, но одного из двух участников конкурсная комиссия отклонила.

Видимо, контракт будет заключен с госпредприятием «Ярдормост» как с единственным поставщиком.